Dakhla: Appel à la poursuite de la dynamique d’investissement dans le secteur routier pour des infrastructures plus sûres

samedi, 12 novembre, 2022 à 18:11

Dakhla – Des participants au 11é Congrès national de la route ont appelé, samedi à Dakhla, à poursuivre la dynamique d’investissement dans le secteur routier avec l’ambition de développer des infrastructures plus sûres, plus durables et plus résilientes.