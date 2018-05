Dakhla: Des experts africains et maghrébins plaident pour la mise en place d’une plateforme d’intelligence économique mutualisée

samedi, 5 mai, 2018 à 12:07

Dakhla- Des spécialistes et experts africains et maghrébins ont souligné, vendredi à Dakhla, la nécessité d’une coordination des activités, des stratégies et des actions en vue de mettre en place une plateforme d’intelligence économique mutualisée.