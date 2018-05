Dakhla-Oued Eddahab, une région aux innombrables atouts et terre d’investissement et de développement durable

vendredi, 4 mai, 2018 à 9:21

Maspalomas (MAP) – La région de Dakhla-Oued Eddahab, qui a entamé jeudi une campagne de charme auprès des investisseurs canariens en exposant ses atouts majeurs, constitue un carrefour incontournable entre le Maroc et l’Afrique de développement et de partenariat économique et s’impose comme une zone productive dynamique en pleine mutation, grâce notamment à ses grandes potentialités dans plusieurs secteurs d’activité.