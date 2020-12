Damane Cash met l’innovation au service de la proximité

mardi, 8 décembre, 2020 à 17:28

Casablanca – L’Établissement de paiement Damane Cash met l’innovation au service de la proximité pour affirmer sa position d’opérateur national de transfert d’argent et acteur majeur de l’inclusion financière.

La filiale à 100% du Groupe Bank of Africa, illustre avec une nouvelle identité visuelle sa dynamique de transformation et de modernité résolument tournée vers l’innovation, précise Damane Cash dans un communiqué.

Soutenue par un actionnaire de taille et une nouvelle équipe de direction, Damane Cash marque cette nouvelle étape par une offre guichet complète, des services de Paiement Mobile digitalisés, des parcours client simplifiés et une tarification compétitive, ajoute la même source.

Ainsi, Damane Cash a lancé en Avril 2020 son offre M-Wallet baptisée “Damane Pay”. Il s’agit d’un portefeuille 100% mobile, adossé à un compte de paiement gratuit, identifié via à un numéro de téléphone mobile national.

L’utilisateur de “Damane Pay” peut créer ou opérer en toute simplicité son compte de paiement 24h/7j. Via son application mobile, il peut ainsi effectuer instantanément et en toute sécurité des transactions telles que les transferts d’argent nationaux, le règlement de factures ainsi que le paiement des achats auprès des commerçants acceptant le paiement mobile.

Damane Cash capitalise désormais sur sa dynamique pour consolider son avancée technologique. Elle fait le pari d’un modèle agile et accessible afin de continuer à servir les citoyens. Damane Cash compte aussi accompagner le changement, en anticipant les besoins futurs de sa clientèle, notamment à travers de nouveaux services à forte valeur ajoutée dont certains seront très prochainement lancés.

“C’est porté avec autant d’ambitions que Damane Cash donne le coup d’envoi à une campagne de communication institutionnelle d’envergure. Un dispositif complet est prévu pour maximiser la visibilité et l’impact des messages véhiculés”, note le communiqué, précisant que cette campagne a pour objectif de “renforcer le positionnement de Damane Cash en acteur économique innovant et connecté à son environnement”.

“Grâce à l’appui et à l’accompagnement de notre Groupe Bank of Africa, Damane Cash franchit aujourd’hui une nouvelle étape de son plan de développement. L’ensemble des efforts et investissements consentis lui permettent dorénavant de promouvoir une offre de produits et services riche et ce, via une multitude de canaux”, souligne la Présidente du Directoire de Damane Cash, Maha Kohen, citée par le communiqué.

“Nous positionnons le client au centre de nos priorités. Simplifier son parcours, lui procurer des solutions de proximité en toute sécurité sont la motivation première de notre offre de valeur”, affirme Mme Kohen.

Depuis sa création en 2007, Damane Cash a exercé en tant qu’établissement spécialisé dans le transfert d’argent national et international et s’est développée au niveau régional, jusqu’à son rachat en 2014 par le Groupe Bank of Africa. Cette acquisition a donné un coup d’accélérateur à sa croissance en déclenchant un plan de développement ambitieux qui lui a permis de décrocher en novembre 2019, le statut d’Etablissement de Paiement auprès de Bank Al Maghrib (BAM).

Damane Cash, désormais filiale du Groupe Bank of Africa, dispose d’un réseau comptant plus de 450 points de vente et propose à travers ses canaux une offre de produits et services diversifiée parmi lesquels, le transfert international, le transfert national, le change, le paiement de factures ainsi que sa nouvelle offre “Damane Pay” entièrement dédiée au paiement mobile.