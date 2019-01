Début à Tanger du 5è Forum “HR Days”

vendredi, 18 janvier, 2019 à 17:10

Tanger – Les travaux de la 5e édition du Forum international des Ressources humaines de Tanger “HR Days”, ont débuté vendredi sous le thème: “La valeur du capital humain dans une économie en transformation”, avec la participation de plusieurs dizaines d’experts marocains et internationaux et d’entreprises de placement et de conseil en ressources humaines.