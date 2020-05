Déconfinement : La FNTT envisage l’adoption d’autres mesures sanitaires pour la protection de sa clientèle

jeudi, 21 mai, 2020 à 16:12

Marrakech – La Fédération Nationale du Transport Touristique (FNTT) compte adopter d’autres mesures sanitaires pour une protection renforcée de sa clientèle après le déconfinement.

Pour ce faire, la FNTT sollicite la collaboration du ministère de la santé dans le but d’élaborer des critères de stérilisation, indique un communiqué de ladite Fédération, précisant que l’objectif étant de réaliser un label de certification, auquel les entreprises de transport touristique doivent s’adapter pour fournir un service de qualité qui répond aux normes internationales.

Cet indicateur d’assainissement et d’hygiène permettra de protéger la santé de la clientèle au Maroc, note la même source.

Ce label, explique la FNTT, sera un argument important pour la vente et la commercialisation des services et ce, à l’instar de ce qui a été appliqué partout dans le monde.

Créée en 2017, la FNTT relevant de l’Union générale des entreprises et des professions (UGEP) compte 11 associations et syndicats régionaux et provinciaux issus des différentes régions du Maroc, rappelle-t-on.

Cette association qui vise à représenter et à défendre les intérêts des professionnels du transport touristique auprès du gouvernement et de toutes les instances concernées, a aussi pour vocation l’encadrement et la formation des professionnels et la modernisation du secteur du transport touristique.