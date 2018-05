Déficit budgétaire de 7,6 MMDH au premier trimestre 2018

Rabat – La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 7,6 milliards de dirhams (MMDH) au premier trimestre 2018, contre 8 MMDH durant la même période un an auparavant, indique la Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE).