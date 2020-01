Délais de paiement inter-entreprises: La CGEM et Inforisk signent une convention de partenariat

lundi, 6 janvier, 2020 à 22:06

Casablanca- La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et Inforisk ont signé, lundi à Casablanca, une convention de partenariat visant à permettre à la CGEM de disposer d’une source de données fiables et à jour dans le cadre de ses différentes actions menées sur la problématique des délais de paiement, notamment dans le secteur privé.

Signée par le directeur général délégué de la CGEM, Jalal Charaf et le président directeur général d’Inforisk, Khalid Ayouch, en marge d’une rencontre de présentation du programme Inforisk DunTrade, première initiative privée de mutualisation des comportements de paiement au Maroc et en Afrique, cette convention a pour objectif également de renforcer le rôle de la Confédération au sein de l’Observatoire des délais de paiement en tant que fournisseur de data agrégée en la matière en s’appuyant sur l’expertise et l’expérience d’Inforisk.