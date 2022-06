Une délégation économique panaméenne “impressionnée” par le niveau de développement à Dakhla

vendredi, 17 juin, 2022 à 10:55

Dakhla – Les membres d’une délégation économique panaméenne du Conseil national de l’entreprise privée du Panama (CONEP) se sont déclarés jeudi “surpris” et “impressionnée” par le niveau de développement à Dakhla et des chantiers lancés dans tous les domaines, exprimant leur disposition à examiner les possibilités d’investissement dans la région.

“Nous avons été surpris et impressionnés par le niveau de développement socio-économique à Dakhla”, a indiqué le président du CONEP, Rubén Castillo Gill, dans une déclaration à la MAP, à l’issue des entretiens avec le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Dakhla-Oued Eddahab, Jamal Boussif et le directeur du Centre régional d’investissement (CRI), Mounir Houari.