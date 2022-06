Une délégation européenne visite le complexe portuaire Tanger Med et l’usine Renault

vendredi, 17 juin, 2022 à 17:58

Tanger – Une délégation européenne a effectué vendredi une visite au complexe portuaire Tanger Med et à l’usine Renault de Tanger, dans l’objectif de valoriser les relations économiques et commerciales entre le Maroc et l’Union européenne (UE), tant sur le plan des échanges que celui de la coopération.