Dématérialisation de l’attestation justifiant le paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble, objet de mutation ou cession, à partir du 1er novembre (TGR)

lundi, 26 octobre, 2020 à 18:12

Rabat – Les échanges sur support papier liés à la délivrance de l’attestation justifiant le paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble, objet de mutation ou cession, seront abandonnés à compter du 1er novembre 2020, en vertu d’une circulaire conjointe signée entre le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’Administration et le ministre de l’intérieur.