Le dessalement de l’eau et le traitement des eaux usées s’imposent comme des solutions optimales au changement climatique (ministre)

lundi, 6 février, 2023 à 20:09

Rabat – Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a affirmé, lundi à Rabat, que le dessalement de l’eau et le traitement des eaux usées s’imposent comme des solutions optimales pour remédier aux répercussions néfastes du changement climatique et de la sécheresse.