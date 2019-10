Destruction sécurisée d’archives : La solution mobile de CONFIA

mardi, 1 octobre, 2019 à 14:41

Rabat – Consciente de l’impératif de protéger les données sensibles de manière efficace, CONFIA, premier opérateur national entièrement dédié à la destruction et au recyclage sécurisés, propose un service mobile et sécurisé de destruction d’archives, tous supports confondus.

Dans un communiqué, l’entreprise indique qu’à l’heure où la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP) déploie des efforts considérables pour la vulgarisation des dispositifs de la loi 09-08 relative à la protection des données, elle propose des solutions sécurisées de destruction d’archives sur site client.

Les services proposés sont opérés par une équipe triée sur le volet, unie autour des cinq valeurs qui sont au cœur de ses préoccupations : confidentialité, efficacité, sécurité, rapidité et durabilité, souligne-t-elle.

De l’avis de son Directeur général Younes Rouzky, la destruction sécurisée d’archives est, au sein des entités marocaines tant publiques que privées, encore très peu développée, voire dangereusement négligée.

“Une fuite de données peut avoir des conséquences incommensurables (…), la divulgation de secrets de fabrication ou de listes clients et fournisseurs tout autant, sans oublier que la propagation des données personnelles peut même conduire à des poursuites et des amendes substantielles”, a-t-il mis en garde, cité dans le communiqué.

Pour éviter un tel cas de figure, CONFIA s’est donnée pour mission d’accompagner ses clients dans la protection de leurs informations en mettant en oeuvre les technologies les plus modernes afin de détruire leurs documents et autres éléments confidentiels en toute sécurité et sérénité.

Ainsi, Confira explique qu’elle construit des chaînes de prise en charge complètes et sur mesure et offre la garantie d’une destruction définitive de tout élément confidentiel, en plus de vrais gains d’efficacité, ajoutant que ses camions-broyeurs, capables de traiter environ 1 tonne/heure, peuvent prendre en charge papiers, supports informatiques (CD, clés, disques durs, cartes mémoires, cartes mères…) ou tout autre objet/document (badges, jetons, échantillons, téléphones…).

Mue par un souci constant de sécurité, CONFIA précise qu’elle garantit une sécurisation optimale en fin de chaîne, à savoir la destruction des documents dans les locaux du client et en présence des collaborateurs désignés qui se voient délivrer une attestation de destruction en conformité avec la législation en vigueur.