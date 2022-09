Développent durable : L’innovation permet d’augmenter la compétitivité industrielle et entrepreneuriale du Maroc (ministre)

El Haouizia (Province d’El Jadida) – L’innovation permet d’augmenter la compétitivité industrielle et entrepreneuriale du Maroc dans les domaines de l’énergie et de la gestion de l’eau et des déchets, a affirmé, mercredi à El Haouizia (Province d’El Jadida), la ministre de la Transition énergétique et de Développement durable, Leila Benali.