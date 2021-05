Développer les produits sans fumée en Afrique, un challenge pour PMI (PDG)

jeudi, 6 mai, 2021 à 18:02

Casablanca – Le développement des produits sans fumée et sans combustion en Afrique, constitue un vrai challenge pour Philip Morris International (PMI), a indiqué, jeudi, le président directeur général du géant mondial du Tabac, Jacek Olczak.

Intervenant lors d’une conférence de presse virtuelle, sous la thématique “Leadership transition”, organisée à l’occasion de sa nomination en tant que nouveau Président Directeur Général, M. Olczak a relevé que la présence de PMI dans les pays de l’Afrique en général et ceux de l’Afrique du Nord en particulier est cruciale, dans la mesure où la plupart de ses concurrents y sont, notant que le défi étant non seulement d’y commercialiser ses produits mais également mettre en place certaines infrastructures de base.

Interrogé sur la place du Maroc dans sa vision “d’un avenir sans fumée”, M. Olczak a révélé que dans ce pays, où le nombre de fumeurs dépasse les 5,5 millions de personnes, la commission en charge des prix de produits de tabacs sur le marché marocain a homologué les produits de tabac chauffé à risque réduit et que “si tout se passe bien d’ici la fin de cette année”, ces produits sans combustion à risque réduit commenceront à être commercialisés.

Selon M. Olczak, l’objectif de PMI est de substituer dans les plus brefs délais la dépendance aux revenus des cigarettes conventionnelles, notant que le portefeuille de produits sans fumée de PMI comprend des produits de tabac chauffée dont IQos ainsi que des produits générateurs de vapeur contenant de la nicotine.

“En tant que leader de l’industrie dans l’innovation scientifique, notre ambition est que d’ici 2025, plus de la moitié de notre revenu net proviendra de produits sans fumée” a-t-il fait observer, soulignant que la firme internationale s’appuiera en ce sens, sur la recherche scientifique en utilisant ses compétences et son imagination collective dans l’optique d’innover au-delà de son portefeuille existant et explorer de nouveaux créneaux de développement commercial.

Il a, à cet effet, précisé que 98% des dépenses de PMI sont orientés vers la recherche et développement en matière de produits sans fumée à risque réduit, dans l’optique d’assurer un avenir meilleur pour tous les fumeurs adultes.

M. Olczak a, en outre, fait savoir qu’environ 14 millions de fumeurs adultes dans le monde sont passés à l’IQOS, le système de tabac chauffé de PMI qui est une alternative à risque réduit à la cigarette et ont par conséquent arrêté de fumer, précisant dans ce sens que PMI vise avant tout à garantir que ses produits sans fumée répondent aux préférences des consommateurs adultes et aux exigences réglementaires assez rigoureuses.

Le patron polonais a, par ailleurs, déclaré que “Notre vision, à laquelle chaque membre de PMI adhère est de voir ces produits sans combustion remplacer un jour les cigarettes. C’est envisageable, mais personne encore ne saura quand est-ce-que ça pourra se faire”, a-t-il soutenu.

Philip Morris International est à la tête d’une transformation de l’industrie du tabac visant à créer un avenir sans fumée et, à terme, à remplacer les cigarettes par des produits sans fumée dans l’intérêt des adultes qui souhaitent continuer à fumer autrement. À la date du 31 mars 2021, les produits sans fumée de PMI sont disponibles à la vente sur 66 marchés.