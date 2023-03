La DG du FMI recommande d’accorder une ligne de crédit au Maroc

lundi, 6 mars, 2023 à 21:57

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi et le président de l’Université arabe Nayef pour les sciences de sécurité, Abdulmajid Bin Abdullah Albanyan, ont examiné, lundi à Riyad, les moyens de renforcer la coopération entre cette université arabe et les universités marocaines, notamment dans le domaine de la cybersécurité et de la cybercriminalité.