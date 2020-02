La DG du FMI souligne le leadership du Maroc en matière de gouvernance

jeudi, 20 février, 2020 à 18:45

Rabat – La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a souligné, jeudi à Rabat, l’importance du leadership du Royaume en matière de renforcement de la gouvernance.

La stratégie développée et mise en œuvre par le Royaume est un facteur extrêmement important de confiance, a-t-elle dit lors d’une conférence de presse conjointe FMI/Bank Al-Maghrib/ministère de l’Économie, des Finances et de la réforme de l’administration, ajoutant que le Maroc a poursuivi un sentier difficile, mais quand bien même bénéfique pour l’économie et le peuple marocain.

Mettant l’accent sur l’importance du Royaume au niveau du continent africain, Mme Georgieva, qui effectue sa première visite au Maroc depuis sa nomination en octobre dernier à la tête du FMI, a souligné que “le pays s’est engagé de manière constructive dans la prospérité économique en investissant dans le reste du continent” et a concentré ses efforts sur la jeunesse et les femmes.

La DG du FMI s’est réjouie également du niveau très élevé de la stabilité du Royaume mettant l’accent sur sa vision d’avenir inclusive et durable. “Ce n’est pas par hasard que nous avons décidé de tenir nos réunions annuelles l’an prochain au Maroc”, a t-elle souligné, notant qu’il s’agit de l’endroit idéal. “Nous souhaitons nous engager aux côtés du Maroc pour nous assurer du bénéfice optimum de ces réunions et que ce bénéfice demeurera longtemps après la tenue des réunions”, a-t-elle dit.

De son côté, le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a indiqué à cette occasion que les relations avec le Fonds sont des relations de partenariat mais aussi des relations “exceptionnelles” qui ne feront que se consolider, relevant que le Maroc est le seul pays membre du FMI à s’inscrire au titre de la ligne de précaution et de liquidité (LPL).

Il s’agit de fondamentaux solides qu’il faut préserver et également continuer à développer avec les reformes structurelles, a-t-il fait remarquer. “Mme Georgieva a promis d’avoir un œil de support beaucoup plus important pour les pays émergents et pour les pays en développement dont la Maroc”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a mis en avant la qualité des relations entre le Royaume et le FMI, notant que les réformes qui sont conduites par le Maroc sur le plan structurel et sectoriel et sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI ont connu des réalisations importantes durant les dernières années et ont permis de passer le cap d’un certain nombre de crises internationales, ou parfois régionales, de la meilleure façon.

Il a en outre rappelé que le Maroc a été élu parmi 13 pays qui se sont portés candidats pour abriter les assemblés annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, ajoutant que c’est Marrakech qui va avoir l’honneur de recevoir des délégations du monde entier conduites par leurs ministres des finances et gouverneurs de Banques Centrales avec des experts financiers dans le monde et qui pour une semaine fera que Marrakech sera “la capitale financière mondiale”.

Le ministre a également précisé que la visite de Mme Georgieva a été l’occasion de s’enquérir sur les lieux à Marrakech des préparatifs qui sont engagés par le Maroc pour accueillir cette importante manifestation et une occasion pour faire des rencontres avec un nombre d’acteurs notamment au niveau de la société civile.