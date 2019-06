DG de l’AFD: la relation avec le Maroc “très ancienne” et “très riche”

vendredi, 28 juin, 2019 à 18:12

Rabat – Le Maroc est le premier client de l’Agence française de développement (AFD) et leur relation est “très ancienne” et “très riche”, a souligné, vendredi à Rabat, le directeur général de l’AFD, Rémy Rioux.

“Nous avons cette immédiateté dans le contact qui fait qu’on ne perd pas le temps en diplomatie et en protocole et on va tout de suite sur le fond des sujets et des projets, ce qui nous rend collectivement plus efficace”, s’est félicité M. Rioux dans une déclaration à la MAP en marge d’une rencontre avec la presse.