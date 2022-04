Le DG de l’ONEE s’enquiert des conditions d’exploitation de la nouvelle centrale thermique de Jerada

vendredi, 1 avril, 2022 à 19:12

Jerada – Le Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), M. Abderrahim El Hafidi, a effectué, mercredi, une visite à la nouvelle centrale thermique de Jerada pour s’enquérir des conditions d’exploitation de cette centrale.

La nouvelle centrale thermique de Jerada, d’une puissance installée de 350 MW, est une centrale à charbon qui fonctionne en base avec une production annuelle de 2.400 GWh soit une contribution de 7% à la satisfaction de la demande nationale en électricité, indique un communiqué de l’ONEE.

Elle a été construite par la société chinoise SEPCOIII sur une superficie de 19 ha et a été mise en service en décembre 2017. Un contrat O&M a été établi avec la société SEPCOIII pour l’exploitation et la maintenance de cette centrale sur une durée de 5 ans renouvelable.

Le coût de sa construction est de 355 millions de dollars financé à 85% par la banque chinoise CHINA EXIMBANK.

La centrale thermique de Jerada utilise les dernières technologies en termes de désulfuration et dépoussiérage des fumées et traitement des eaux usées, ce qui lui permet de se conformer aux normes environnementales mondiales.

Un contrat de valorisation des cendres issues de la combustion du charbon a été établi avec une société spécialisée pour l’utilisation des cendres pour la production de briques, ce qui permettra la création de plus de 100 emplois locaux pour les jeunes de la région, souligne le communiqué.

Outre sa contribution à la satisfaction des besoins de notre pays en énergie électrique avec un coût de kwh très compétitif, la centrale thermique de Jerada a des impacts socio-économiques très positifs pour la région de Jerada et ce, à travers la création de 250 emplois pour les jeunes de la région ainsi que l’achat de plus de 16.000 Tonnes par an de charbon local auprès des coopératives de charbon de Jerada.

De plus, cette centrale participe à la création d’une dynamique économique dans la région à travers la sous-traitance des prestations de transport de charbon, de gardiennage, de nettoyage et de maintenance des installations.