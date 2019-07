La DGI lance l’application mobile “Daribati” pour améliorer la qualité de ses services

mercredi, 24 juillet, 2019 à 15:19

Casablanca – La Direction Générale des Impôts (DGI) vient de lancer une application mobile “Daribati” visant à améliorer la qualité de service aux contribuables.

L’application permet, entre autres, au grand public de réaliser plusieurs opérations, dont le paiement des impôts, l’achat de timbres fiscaux et la récupération de l’attestation de paiement de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules (vignette) ainsi que l’accès aux services ne nécessitant pas l’adhésion aux services des Impôts en ligne (SIMPL), indique un communiqué de la DGI.

“Daribati”, téléchargeable gratuitement sur les plateformes Play Store (Android) et App Store (IOS), comporte, en outre, un espace dédié aux adhérents “SIMPL” leur permettant de consulter leurs déclarations, versements, remboursements, restitutions, défauts de déclarations et les restes à payer, précise la même source. Elle leur permet aussi d’accéder aux services des impôts en ligne “SIMPL” et de générer leur mot de passe en cas d’oubli.

La DGI fait savoir en outre qu’en cas de besoin d’information ou d’assistance, les usagers peuvent contacter le Centre d’information téléphonique à l’adresse SIMPL@tax.gov.ma ou appeler le 05 37 27 37 27 (lignes groupées).