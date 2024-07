La DGI lance une version révisée de son plan stratégique 2024-2028

vendredi, 12 juillet, 2024 à 18:29

Rabat – La Direction générale des impôts (DGI) a lancé récemment une version révisée de son plan stratégique 2024-2028, qui présente un bilan détaillé du plan stratégique précédent 2017-2021, la nouvelle planification stratégique et le cadre de gouvernance pour la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie.

“Capitalisant sur les acquis et les enseignements tirés de ces expériences en termes de qualité des transactions digitales, de maîtrise des données, de compétences et de mobilisation des recettes, la DGI a élaboré un troisième plan stratégique pour la période 2024-2028, dans le cadre d’une approche inclusive et participative”, a indiqué le directeur général des impôts, Younes Idrissi Kaitouni, cité par ce document.

Le nouveau plan guidera l’action de la DGI vers l’accomplissement de son rôle principal de mobilisation des recettes fiscales nécessaires au financement des politiques publiques et à la contribution à la résilience du pays face aux nombreuses mutations de l’environnement interne et externe, a poursuivi M. Idrissi Kaitouni.

Et de relever que le plan met également l’accent sur la consolidation d’un système de gestion fiscale équitable, garant de la conformité fiscale et offrant un service de qualité, efficace et transparent.

S’inscrivant en droite ligne des Hautes Directives Royales, du Programme gouvernemental, du Nouveau modèle de développement et de la loi-cadre n°69-19, le plan stratégique 2024-2028 s’appuie sur un diagnostic de l’environnement interne et externe et une large participation du capital humain de la DGI pour définir des priorités et objectifs stratégiques nés d’une vision commune visant à ériger la Direction Générale des Impôts en une “administration fiscale de référence, ouverte et proactive, tant au plan national qu’international”.

À l’horizon 2028, la DGI vise particulièrement à améliorer l’expérience du contribuable et son autonomie, ainsi qu’à promouvoir la conformité volontaire et l’équité fiscale. Pour ce faire, elle s’appuiera sur un capital humain compétent et engagé, une technologie innovante et un système de gestion transparent, moderne et performant.

M. Idrissi Kaitouni a, en outre, précisé que la DGI s’engage résolument sur la voie de la qualité et entame une étape significative dans son évolution en adoptant des modes de gouvernance renforcés, notamment à travers un système de management de la qualité, visant la pleine satisfaction des attentes et des besoins des contribuables ainsi que de toutes les parties intéressées par ses activités.

Par ailleurs, il a expliqué que le management de la qualité a pour objectif d’instaurer des processus robustes, de promouvoir une culture d’amélioration continue et d’accroître la responsabilité à tous les niveaux. Selon lui, la DGI est déterminée à élever ses standards opérationnels et à garantir une expérience sereine et fluide pour tous ceux qui interagissent avec l’administration fiscale.

Il a ainsi noté que cette démarche ne se limite pas à une réorganisation interne, mais inclut également le renforcement des relations de confiance et de collaboration avec les “clients”, partenaires et l’environnement de la DGI, pour instaurer des pratiques de gestion transparentes et équitables et un climat de sécurité fiscale stable.