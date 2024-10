Digital Morocco 2030: appel à manifestation d’intérêt pour soutenir l’accompagnement des startups

mercredi, 9 octobre, 2024 à 22:26

Rabat – Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été lancé, mercredi à Rabat, pour l’offre “Startup Venture Building”, dans le cadre de la stratégie nationale “Digital Morocco 2030”.

Cette initiative, portée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et opérée par TAMWILCOM, vise à sélectionner des opérateurs d’accompagnement qualifiés, tels que des incubateurs et des accélérateurs, indique un communiqué du ministère.

Ces structures bénéficieront de subventions du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration pour élaborer des programmes de qualité adaptés au marché marocain afin de soutenir et encadrer les startups.

Les opérateurs retenus auront pour mission de sélectionner les startups marocaines selon des critères prédéfinis et de les accompagner dans leur développement, poursuit la même source, précisant qu’ils seront également chargés de gérer et de distribuer les subventions destinées aux startups, telles que la bourse de vie, la bourse d’incubation et les prêts d’honneur.

Cet AMI s’adresse aussi bien aux opérateurs nationaux qu’internationaux, dotés d’une solide expertise dans l’accompagnement et le développement des startups.

En somme, cette initiative a pour objectif d’offrir un accompagnement structuré et personnalisé aux startups à chaque étape de leur développement, tout en renforçant leurs compétences entrepreneuriales et en les aidant à atteindre leurs objectifs. Elle vise également à simplifier et à réduire les délais des procédures de demande et de distribution des subventions, conformément à la vision de la stratégie nationale.

“Cette initiative vise à stimuler la création de nouvelles startups marocaines en fournissant un accompagnement de qualité, personnalisé à chaque phase de leur développement, que ce soit pour le financement, le mentoring ou la mise en relation avec des investisseurs”, a souligné la ministre Déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, citée par le communiqué.

La sélection des opérateurs d’accompagnement dans le cadre de l’AMI s’articulera autour de trois étapes, indique, par ailleurs, le communiqué, soulignant que la première étape concernera une présélection basée sur les références des soumissionnaires, les ressources humaines et les capacités techniques proposées.

Ensuite, une phase de sélection évaluera la pertinence des programmes d’accompagnement, la stratégie de sélection mise en avant, ainsi que la compétitivité de l’offre financière. Enfin, une phase de négociation et de contractualisation permettra de discuter les termes des offres soumises, afin de conclure un contrat avec les opérateurs retenus.

Deux profils d’opérateurs sont ciblés, à savoir les opérateurs intégrés, tels que les accélérateurs, studios ou venture builders, qui offrent à la fois des programmes d’accompagnement structurés et du financement en capital, ainsi que les opérateurs spécialisés, notamment les structures d’incubation, qui se concentrent exclusivement sur l’accompagnement sans proposer de financement en capital.

Avant le lancement de l’AMI, Mme Mezzour, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le directeur général de TAMWILCOMM, Hicham Zanati Serghini, le directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Khalid Safir, et le directeur général de CDG Invest, Yassine Abderrazik Haddaoui, ont officialisé la signature d’une convention annonçant l’opérationnalisation de l’offre “Startup Venture Building”.

Ce programme définit le cadre et favorise la synergie nécessaire à l’opérationnalisation de la stratégie nationale “Digital Morocco 2030”, conclut le communiqué.