La digitalisation fait partie des chantiers transverses de la stratégie “Génération Green” (M. Sadiki )

vendredi, 13 janvier, 2023 à 19:58

Meknès – La digitalisation fait partie des chantiers transverses de la stratégie “Génération Green” et vise à permettre à l’agriculture marocaine d’être résiliente, compétitive, mais aussi et surtout innovante et attractive pour les professionnels du secteur en général, et pour les jeunes et les nouvelles générations d’agriculteurs et d’entrepreneurs en particulier, a affirmé, vendredi à Meknès, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.