D’importantes opportunités s’offrent à Rabat et à Jakarta pour établir un partenariat renforcé dans le domaine touristique (responsable indonésien)

mercredi, 11 avril, 2018 à 13:21

(ES: Fatima Zahra Errajy)

Yogyakarta – D’importantes opportunités sont offertes au Maroc et à l’Indonésie pour établir un partenariat renforcé dans le domaine touristique, a affirmé le président de l’Autorité régionale du tourisme de Yogyakarta, M. Imam Pratanadi.

Dans une déclaration à la MAP en marge d’une rencontre d’affaires regroupant des opérateurs touristiques indonésiens et des responsables d’agents de voyage marocains, M. Imam Pratanadi a indiqué que les excellentes relations politiques liant le Maroc et l’Indonésie, leurs legs civilisationnels et historiques, ouvrent des perspectives prometteuses et sérieuses d’un partenariat gagnant-gagnant dans le domaine précité.

Il a mis l’accent sur la prépondérance des perspectives de coopération bilatérale eu égard à l’importance, à la diversité des marchés touristiques marocain et indonésien et à leur rôle en faveur du lancement de programmes contribuant au renforcement de la présence des deux destinations touristiques au Maroc et en Indonésie.

Dans ce contexte, M. Pratanadi a fait observer que le Maroc peut servir de passerelle pour les touristes européens et africains à destination de l’Indonésie qui peut, à son tour, être un trait d’union entre touristes et investisseurs marocains attirés par les innombrables atouts de la région de l’Asie du sud-est, d’autant plus que les deux parties sont animées par la volonté d’aller de l’avant dans cette vision basée sur les conclusions des rencontres officielles et les contacts réguliers.

Il a précisé que l’autorité régionale du tourisme de Yogyakarta aspire, à travers une série de programmes, à diversifier les marchés émetteurs de touristes vers l’Indonésie, notamment le marché touristique marocain, expliquant que la communication entre les deux parties est un facteur très important favorisant le renforcement du partenariat avec l’appui de l’ambassade du Maroc à Jakarta et de l’ambassade de l’Indonésie à Rabat.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une tournée promotionnelle organisée par l’ambassade d’Indonésie au Maroc au profit de journalistes et agents de voyage marocains devant les mener à Java central et à Java est.

La délégation marocaine prendra part au Majapahit salon du voyage (MTF) qui sera l’occasion pour les opérateurs touristiques des deux pays d’explorer les opportunités de coopération.

L’organisation de la tournée promotionnelle s’inscrit dans le sillage des efforts visant à renforcer les relations entre le Maroc et l’Indonésie dans les domaines social, culturel et touristique, et à explorer de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays.