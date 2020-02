La directrice générale du FMI en visite au Maroc du 17 au 20 février

jeudi, 13 février, 2020 à 22:58

La nouvelle stratégie du développement du secteur des eaux et forêts du nom de “Forêts du Maroc” se base sur un modèle de gestion intégré, durable et générateur de richesse, pour une conciliation de tous les Marocains avec l’espace forestier de leur pays, a indiqué, jeudi à la province de Chtouka Ait Baha, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch.