Le dirham recule de 3,42% vis-à-vis du dollar entre aout et septembre (BAM)

lundi, 17 octobre, 2022 à 22:03

La politique publique de l’emploi repose sur une approche basée sur l’amélioration du climat des affaires et la stimulation de l’entrepreneuriat et de l’investissement, a affirmé, lundi, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.