La DTFE élabore un recueil des instruments de financement et d’accompagnement des TPME

lundi, 14 mai, 2018 à 11:55

Rabat – La Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Economie et des finances, a procédé à l’élaboration d’un Recueil englobant l’ensemble des offres d’appui au financement au profit des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).