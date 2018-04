Dubaï : Grande affluence au pavillon marocain au Salon international “Arabian Travel Market 2018”

jeudi, 26 avril, 2018 à 13:14

ce mémorandum vise à renforcer les relations de coopération maroco-malgaches dans le domaine de la modernisation de l’administration publique, et ce en favorisant l’échange d’expériences et en améliorant les aspects pédagogiques dans le but d’augmenter la capacité de gestion des deux institutions.