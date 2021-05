E-commerce: 4,5 millions d’opérations pour 1,8 MMDH au T1-2021 (CMI)

mardi, 18 mai, 2021 à 11:11

Casablanca – Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) ont réalisé 4,5 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 1,8 milliard de dirhams (MMDH) durant le premier trimestre de cette année.