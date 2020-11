Économie maritime: Une “réelle” locomotive de développement pour les provinces du Sud

dimanche, 8 novembre, 2020 à 13:23

Rabat – Riches d’un capital maritime important, les provinces du Sud recèlent d’un énorme potentiel en matière de développement du secteur de la pêche et de l’industrie agro-alimentaire. Ces provinces sont incitées plus que jamais à valoriser et miser sur l’économie maritime, au vu des innombrables opportunités de croissance qu’elles présentent.