Economie verte : lancement d’une nouvelle étude sur les options de financement des PME au Maroc

mercredi, 24 mai, 2023 à 17:57

Rabat – Une étude sur l’accessibilité et la diversité des offres financières disponibles pour les Petites et moyennes entreprises (PME) au Maroc, et leur capacité à accélérer la transition du Maroc vers l’économie verte, a été menée par le ministère de l’Économie et des Finances en partenariat avec FSD Africa et l’ambassade britannique au Maroc.