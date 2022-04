Economie verte: Mme Benali pour des partenariats solides entre le Maroc et le Canada

jeudi, 21 avril, 2022 à 16:33

Montréal – La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leïla Benali, a exprimé la volonté du Maroc de mettre en œuvre des partenariats solides avec le Canada dans les domaines de l’innovation scientifique et du renforcement des capacités avec le secteur privé et les universités, à l’heure où le Royaume s’active pour se positionner en tant qu’économie compétitive, verte et durable.