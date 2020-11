Économies africaines face au Covid-19: Appel à la priorisation des investissements (webinaire)

mercredi, 11 novembre, 2020 à 20:05

Casablanca – Les participants à un webinaire sur le thème “Les économies africaines face au Covid-19 : états des lieux et perspectives de six pays dans trois régions d’Afrique” ont appelé à la priorisation des investissements, en privilégiant les infrastructures humaines, le développement de la capacité locale de création de valeur et des échanges intra-africains, notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Lors de ce webinaire, organisé par la banque de financement et d’investissement (Corporate and Investment Banking) du groupe Attijariwafa bank, premier de son cycle Digital CIB Meetings, les participants ont relevé que malgré le ralentissement des activités économiques, “des opportunités restent à saisir”.