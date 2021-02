EEP: Les délais de paiement à 39,90 jours à fin décembre 2020

lundi, 1 février, 2021 à 16:35

Rabat – La moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des établissements et entreprises publics (EEP) a atteint 39,90 jours à fin décembre 2020 contre 41,76 jours à fin novembre 2020, a annoncé, lundi, la Direction des entreprises publiques et de la privatisation relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.