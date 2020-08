EEP: Liquidation de plus de 70 entités (ministre)

mardi, 4 août, 2020 à 16:00

Rabat – Plus de 70 entités relevant du secteur des établissements et des entreprises publics (EEP), qui “traînent depuis plus d’une décennie faute de volontarisme notamment des tutelles techniques”, seront liquidées, a annoncé, mardi à Rabat, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohammed Benchâboun.

“L’analyse du secteur des EEP a permis de relever que malgré les différents apports, son développement demeure entravé par un certain nombre de fragilités et d’insuffisances”, souligné M. Benchaâboun qui s’exprimait lors d’une conférence de presse sur l’opérationnalisation des Hautes Orientations royales contenues dans le discours du Trône.