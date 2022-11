Efficacité énergétique: l’AMEE et l’AEME du Sénégal scellent une convention de partenariat

lundi, 14 novembre, 2022 à 18:22

Casablanca – Le Directeur Général de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE), Saïd Mouline, et le Directeur Général de l’Agence sénégalaise pour l’Économie et la Maîtrise de l’Énergie (AEME), Saer Diop, ont signé lundi à Sharam-Sheikh, une convention de partenariat portant sur la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Cette coopération s’inscrit dans le cadre des actions de renforcement de la coopération Sud- Sud, et en vue de consolider les liens de collaboration ainsi que le renforcement de réseaux d’échanges au service des pays du Sud, fait savoir un communiqué conjoint de l’AMEE et l’AEME.

Ce partenariat vient consolider les capacités des acteurs sénégalais dans le secteur d’optimisation et de l’efficacité énergétique, et ce, à travers la sensibilisation des acteurs sénégalais publics et privés de l’importance de l’utilisation des énergies alternatives et aux enjeux de l’énergie et du climat, le renforcement des capacités via des programmes de formation au profit des dirigeants et des responsables sénégalais, ajoute la même source.

Aussi, cette collaboration va permettre également la promotion de l’efficacité énergétique et de la sobriété énergétique, la promotion des énergies renouvelables décentralisés et la promotion des métiers verts.

Les volets de ce partenariat notamment, la formation et la sensibilisation, sont très importants et permettront de trouver des solutions africaines pour l’Africain et de découvrir une nouvelle façon d’utiliser les énergies renouvelables, conclut le communiqué.