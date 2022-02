Effondrement des colonies d’abeilles: Une interaction de facteurs climatiques et environnementaux (M. Sadiki)

vendredi, 25 février, 2022 à 16:18

Rabat – Les recherches et les études effectuées pour élucider le phénomène d’effondrement des colonies d’abeilles, détecté récemment dans le Royaume, ont attribué son apparition à une interaction de plusieurs facteurs notamment climatiques et environnementaux, a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.