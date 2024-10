El Bouari lance l’opération de semis direct à El Hajeb

dimanche, 27 octobre, 2024 à 11:04

El Hajeb – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Ahmed El Bouari, a donné, samedi depuis la commune d’Aït Naanmane, dans la province d’El Hajeb, le coup d’envoi de l’opération de semis direct au niveau national.

Cette initiative, qui intervient en marge du lancement depuis la plaine de Saïss de la campagne agricole 2024-2025, vise à promouvoir une agriculture plus durable et productive dans la région de Fès-Meknès et au-delà, en s’appuyant sur le semis direct.

Le ministre de l’agriculture a, à cette occasion, mis en avant l’importance du programme national de semis direct, qui ambitionne de couvrir une superficie de 260.000 hectares au titre de l’actuelle campagne agricole, avec un objectif ambitieux d’atteindre un million d’hectares à l’horizon 2030.

Pour garantir la réussite du programme, le ministère de l’agriculture prévoit de distribuer 200 semoirs de semis direct aux coopératives agricoles.

Parallèlement, un effort particulier sera mis sur la sensibilisation et l’accompagnement des agriculteurs, afin de les aider à adopter cette technique et à optimiser son utilisation.

La direction régionale de l’Agriculture de Fès-Meknès a saisi l’occasion du lancement de l’opération pour concrétiser son engagement envers le programme de semis direct.

Au niveau du Qualipôle de Meknès, 28 coopératives ont signé des conventions de partenariat pour bénéficier des semoirs de semis direct dans le cadre du programme 2024/2025.

Cette initiative couvre plusieurs provinces de la région, avec la distribution 5 semoirs à Meknès, 4 à El Hajeb, Fes à Moulay Yacoub et Taounate, 3 à Sefrou et Ifrane, et 2 à Boulemane.

Dans une déclaration à la presse, le président de la Chambre d’Agriculture de la Région Fès-Meknès, Mustapha El Missouri, a tenu à souligner l’importance du semis direct, notamment dans le contexte actuel de sécheresse qui touche la région.

“Face à la raréfaction des ressources hydriques, le semis direct se présente comme une solution pertinente et durable”, a-t-il déclaré.

Cette technique, qui consiste à semer directement les graines dans un sol non labouré, présente de nombreux avantages, notamment la préservation de l’humidité du sol, la réduction de l’érosion et la limitation de l’utilisation de l’eau d’irrigation.

Selon M. El Missouri, l’adoption généralisée de cette pratique permettrait non seulement de préserver les ressources en eau, mais également d’améliorer la productivité des terres agricoles et de renforcer la résilience des exploitations face aux aléas climatiques.

En marge du lancement de l’opération de semis direct, le ministre de l’Agriculture a visité d’autres sites stratégiques dans la région de Fès-Meknès, soulignant l’importance d’une approche globale pour le développement de l’agriculture.

La visite d’une unité de conservation de l’oignon à la commune Laqsir, dans la province d’El Hajeb, a permis de mettre en avant le programme d’assolement maraicher au niveau régional, une initiative visant à diversifier les cultures et à optimiser l’utilisation des terres.

Le ministre a également insisté sur l’importance des subventions accordées aux agriculteurs pour l’achat de semences de pommes de terre et d’oignons, une mesure qui vise à alléger le coût de production et à encourager la production locale.

Le ministre a également visité le centre d’approvisionnement en semences de la SONACOS de Meknès. La visite du centre a permis de souligner la disponibilité de 1,26 million de quintaux de semences certifiées des céréales d’automne, dont 1,16 million de quintaux seront distribués par la SONACOS.

Des prix de vente subventionnés ont également été annoncés pour différentes céréales, avec l’objectif d’encourager leur production et de garantir l’accès aux semences de qualité pour les agriculteurs.