El Jadida : Tenue de la 2ème session du CA de l’ORMVAD au titre de l’exercice 2022

lundi, 19 décembre, 2022 à 15:19

El-Jadida – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Mohammed Sadiki, a présidé le vendredi au siège de la l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole des Doukkala (ORMVAD) à El Jadida, les travaux de la 2ème session du Conseil d’Administration de l’ORMVAD au titre de l’exercice 2022.

Dans un mot d’ouverture, M. Sadiki a rappelé l’importance accordée à la région Casablanca- Settat, comme pôle d’investissement agricole, dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green qui prévoit à l’horizon 2030 un investissement total de 20,37 Milliards de DH, dont 60 % d’investissement public, à travers la réalisation de projets au profit de 1.428.485 agriculteurs, indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, le ministre a également souligné l’importance du programme exceptionnel lancé par SM le Roi Mohammed VI pour atténuer l’impact du déficit pluviométrique (PRIDP), notant qu’une enveloppe budgétaire de 12,5 MDH a été accordée à la région Casablanca-Settat dans le cadre de l’axe relatif à la sauvegarde du patrimoine animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux.

Au cours de cette réunion, M. Hssain Rahaoui, directeur de l’ORMVAD, a présenté un exposé détaillé comportant le bilan des réalisations financières au titre de l’exercice 2022, le programme d’action et le projet de budget 2023 de l’Office. Il a également passé en revue le Plan Agricole Régional Génération Green 2020-2030 ainsi que le programme de développement des filières végétales et animales, et fourni des données sur l’état d’avancement des projets importants dans le cadre de la nouvelle stratégie.

M. Rahaoui a également présenté la situation actuelle de la campagne agricole ainsi que le programme et les réalisations en termes d’installation des cultures d’automnes en soulignant l’intensification de l’activité agricole par les agriculteurs après les pluies importantes survenues au niveau de la région au cours du mois de décembre 2022.

S’agissant de l’exécution du budget, l’ORMVAD a pu enregistrer au cours de l’année 2022 des indicateurs positifs, notamment l’atteinte de 98% du taux d’engagement, 72% de taux de paiement par rapport à l’exécution du budget d’investissement avec une bonne projection en fin d’exercice, précise le communiqué, soulignant que pour ce qui est le budget de fonctionnement, le taux d’engagement atteint est 90%.

En ce qui concerne le plan d’action de l’Office au titre de l’exercice 2023, il est axé essentiellement sur l’achèvement des projets en cours et le lancement de nouveaux projets dans le cadre de la nouvelle stratégie “Génération Green”. Le budget d’Investissement de l’ORMVA des Doukkala, prévu au titre de l’exercice 2023 s’élève à 314,3 MDH.

Les membres du Conseil ont constaté que l’ORMVAD a réalisé un saut qualitatif en matière de gouvernance en obtenant de bon résultats technique et financier pour l’année 2022. Ils ont réitéré leur soutien à l’ORMVAD pour la mise en œuvre de son plan d’action, ajoute le communiqué.

Ils ont également souligné la nécessité d’appuyer l’Office avec les ressources nécessaires afin qu’il puisse mener à bien ses missions au service du secteur agricole dans la région Casablanca-Settat et mettre en œuvre les projets programmés dans le cadre du plan agricole régional de la Stratégie agricole “Green Génération 2020-2030”, précise-t-on de même source.

Dans son allocution de clôture des travaux du Conseil d’administration, M. Sadiki a félicité la direction de l’Office et ses cadres pour les résultats et les indicateurs obtenus, en soulignant la nécessité de continuer à engager et à mobiliser toutes les ressources pour garantir la réussite de la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie agricole au niveau de la région de Casablanca Settat.

Cette session a été marqué par la présence du gouverneur de la province d’El Jadida, du gouverneur de la province de Sidi Bennour, du président de la Chambre Régional d’Agriculture, des présidents des conseils provinciaux ainsi que les autres membres du conseil d’administration, conclut le communiqué.