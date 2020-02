Élection du nouveau bureau dirigeant de l’Association des Contrôleurs d’Etat et des Commissaires du gouvernement

jeudi, 6 février, 2020 à 11:52

Rabat – L’Association des Contrôleurs d’Etat et des Commissaires du Gouvernement (ACECG) a procédé à l’élection de son nouveau bureau dirigeant lors de sa dernière Assemblée générale, tenue le 1er février à Rabat.

Le nouveau bureau dirigeant est présidé par Mme Siham Jrondi et constitué de MMmes Chtouki Houda et Zouhir El Hassania et MM. Adnani Driss, Lahgazi Khaldoune, Loiskari El Maati, Mouhsine Adnane, Moukite Zidane et Taznout Mohamed, indique l’ACECG dans un communiqué.

Les travaux de cette AG, organisés à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Souissi, ont permis “d’évaluer le travail accompli lors du dernier mandat du bureau sortant et de lancer la réflexion sur les grandes lignes de la feuille de route et du plan d’action de l’Association pour la période 2020-2022”, ajoute la même source.

Lors de cette AG, qui s’est déroulée dans un climat constructif, l’Association a réitéré son ambition de participer activement, en tant qu’entité indépendante, dans les chantiers structurants lancés par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, en relation avec la mission du contrôle financier de l’Etat sur les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) avec, comme objectif suprême, la ferme volonté d’apporter son humble contribution au développement du pays via l’amélioration continue de l’exercice des missions qui incombent à ses membres, poursuit le communiqué.

En clôture de ses travaux, l’Assemblée a organisé une cérémonie d’hommage aux retraités du corps des contrôleurs d’Etat et Commissaires du Gouvernement.

Créée en 2004, l’ACECG est composée de hauts cadres relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration à différents rangs hiérarchiques, constituant un cercle de réflexion qui produit de la connaissance, de l’accompagnement et de l’assistance en matière de gestion du portefeuille de l’Etat.

Outre les actions à portée sociale, l’Association a pour mission de développer l’expertise de ses membres et d’enrichir leurs compétences professionnelles et ce, via l’organisation d’activités scientifiques et intellectuelles qui contribuent à l’efficacité de l’exercice du contrôle financier de l’Etat sur les institutions publiques.