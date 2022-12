Employabilité des jeunes: l’adaptabilité et la flexibilité s’imposent face aux changements technologiques

jeudi, 8 décembre, 2022 à 12:58

Par: Kawtar CHAAT.

Casablanca – Face aux mutations perpétuelles que subit le marché du travail, en particulier celles technologiques, l’adaptabilité et la flexibilité s’imposent plus que jamais pour les jeunes afin d’améliorer leur employabilité et réussir ainsi leur entrée au monde professionnel.