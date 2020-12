Empower 21: Focus sur les apports de l’intrapreneuriat

mardi, 29 décembre, 2020 à 22:14

Casablanca – Les apports et les avantages de l’intrapreneuriat pour les entreprises et les talents ont été, mardi à Casablanca, au centre d’un panel organisé par LaStartupFactory et ce, dans le cadre de la 3ème édition du Sommet annuel “Empower 21”.

Initié sous le thème “L’intrapreneuriat: Un dispositif gagnant-gagnant pour les talents et les entreprises. Témoignage d’une grande institution publique: CDG Prévoyance”, ce panel a été l’occasion de débattre de l’importance de ce mécanisme dans le changement du “mindset” et l’introduction de la culture de l’innovation au sein des organismes publics, ainsi que de la collaboration et la co-innovation avec les start-up, en tant qu’atout maître pour une résilience des grands groupes dans un environnement incertain.