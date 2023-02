En 2022, les recettes touristiques dépassent leur niveau pré-crise de 15,9% (DEPF)

lundi, 20 février, 2023 à 22:39

Rabat – Les recettes touristiques ont dépassé à fin 2022, leur niveau pré-crise de 15,9%, après une baisse de 56,4% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).