Énergie : Débat autour de l’investissement dans la modernisation et l’accroissement de la capacité des réseaux

jeudi, 30 mai, 2024 à 21:00

Marrakech – L’investissement dans la modernisation et l’accroissement de la capacité des réseaux énergétiques, a été au centre des débats lors d’un panel tenu, jeudi à Marrakech, sous le thème “Transition énergétique équitable : Investir dans la modernisation et la capacité des réseaux”.

Les participants à cette rencontre organisée dans le cadre de la 2è édition du GITEX Africa 2024, un événement phare placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont souligné l’importance cruciale de moderniser les infrastructures de réseau électrique pour permettre une transition énergétique équitable, expliquant que la mise à niveau des réseaux actuels demeure essentielle pour intégrer les énergies renouvelables de manière efficace et durable.

Intervenant à cette occasion, Mohamed Bousseta, Directeur général de “Green Energy Park”, a relevé que l’accélération de la transition énergétique au Maroc représente une opportunité unique pour investir dans les nouvelles technologies et développer de nouveaux secteurs d’activité.

Dans ce sillage, M. Bousseta a indiqué qu’en créant des emplois et en renforçant les efforts en Recherche et Développement, Green Energy Park vise à rester compétitif sur le marché global et à réussir dans sa mission de soutenir une transition énergétique “durable” et “équitable” dans le Royaume.

Pour sa part, Jérôme Fournier, vice-président corporatif et directeur de l’innovation à Nexans, a souligné l’importance capitale de moderniser les réseaux électriques pour faciliter une transition énergétique juste et équitable.

Il a, dans ce sens, expliqué que les réseaux actuels, souvent obsolètes et inefficaces, ne peuvent pas répondre aux exigences croissantes en matière d’énergies renouvelables et de consommation énergétique.

“Investir dans la modernisation des infrastructures de réseau est essentiel pour intégrer efficacement les sources d’énergie renouvelable et par là, garantir une distribution stable et fiable de l’électricité,” a-t-il estimé.

Il a, par ailleurs, mis en avant l’importance d’accroître la capacité des réseaux pour soutenir l’électrification croissante de divers secteurs, y compris les transports et l’industrie.

Gitex Africa 2024, qui connaît la participation de plus de 1.500 exposants représentant plus de 130 pays, se veut un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques.