Énergie électrique: La production en hausse de 6,5% en 2021 (DEPF)

mardi, 22 février, 2022 à 21:57

Rabat – La production de l’énergie électrique au niveau national s’est renforcée de 6,5% au terme de l’année 2021, après une baisse de 3,9% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).