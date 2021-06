Énergie numérique: Huawei veut aider à ouvrir la voie à une Afrique verte

jeudi, 17 juin, 2021 à 22:07

Casablanca – Huawei veut proposer un réseau cible d’énergie numérique pour aider à ouvrir la voie à une Afrique verte et à faible émission de carbone, a affirmé James Li, membre du conseil de surveillance du groupe.

S’exprimant lors d’un webinaire organisé récemment sous le thème “Construire une Afrique verte, pour combler le fossé énergétique”, M. Li a indiqué que “l’essence de l’énergie numérique consiste à intégrer le cloud, l’IA et la technologie des bits à la technologie de production d’électricité, thermique et de stockage d’énergie”, selon un communiqué de Huawei.

“Nous sommes prêts et désireux d’apporter notre plein soutien à la construction d’une Afrique verte et à la réduction de la fracture énergétique”, a-t-il souligné.

M. Li, également Président du département Global Marketing, Sales and Service pour Huawei Digital Power, a relevé qu’au cœur de la neutralité carbone, il y a trois voies importantes à suivre : l’énergie à faible teneur en carbone, l’électrification et la gestion intelligente de l’énergie.

“Plus précisément, nous devons augmenter la production d’énergie verte, améliorer l’efficacité énergétique de toutes les industries, élaborer des politiques de soutien et réduire les OPEX en réduisant les émissions”, a-t-il ajouté.

Organisé par InformaTech et co-animé par Huawei, le webinaire sur les TIC vertes a été un succès. Des experts du monde entier ont partagé leurs expériences et exploré comment utiliser les innovations technologiques pour aider les grandes économies mondiales à atteindre efficacement la neutralité carbone.

La neutralité carbone est un sujet très important pour notre planète aujourd’hui, et elle représente un objectif commun pour toute l’humanité. 28 pays dans le monde se sont officiellement engagés à atteindre des objectifs de neutralité carbone.

De grands défis subsistent pour réaliser cet objectif. Premièrement, l’énergie fossile représente plus de 70 % de la production d’électricité. Nous devons augmenter la proportion d’énergie propre, comme l’énergie solaire, afin de réduire les émissions de carbone dans la production d’électricité.

Deuxièmement, avec le développement rapide d’un monde connecté, l’énergie consommée par les centres et sites de données mondiaux atteindra 1600 milliards de kilowattheures d’ici 2025.

La technologie profite à l’humanité, mais au prix d’une consommation massive d’énergie. Trouver des moyens de construire un monde connecté plus vert est une mission importante pour nous. Par ailleurs, 800 millions de personnes dans le monde sont toujours privées d’électricité, et le manque d’énergie les empêche de profiter des avantages du monde numérique.

Les grands opérateurs du monde entier prennent des mesures importantes en faveur de la neutralité carbone. Par exemple, Orange s’est engagé à utiliser 50% d’énergies renouvelables d’ici 2025 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

Nat-Sy Missamou, Senior Vice Président d’Orange Energy, a souligné à cette occasion que “le numérique est un outil puissant pour améliorer l’inclusion dans une société”.

“Nous voulons utiliser la technologie numérique pour réduire les inégalités d’accès à l’énergie et avoir un impact sur la vie quotidienne de la population. Comment les opérateurs télécoms peuvent-ils devenir des partenaires stratégiques des producteurs d’énergie pour réduire les obstacles à l’accès à l’énergie en Afrique subsaharienne ?”, s’est-il interrogé.

Orange pense qu’il est très important d’investir dans des solutions numériques pour réduire les inégalités sur le terrain. L’accès à l’énergie est un défi majeur qui peut accélérer le développement économique de toute une région, a-t-il fait poursuivi, ajoutant qu’il est important de rassembler les efforts de toutes les parties prenantes pour atteindre cet objectif.

Et de noter que “les opérateurs télécoms peuvent jouer un rôle essentiel, en tant que partenaires des producteurs d’énergie. La transformation numérique et l’utilisation d’une plus grande quantité d’énergie verte ne contribuent pas uniquement à l’économie de l’Afrique, mais apportent également d’excellents avantages environnementaux et une amélioration du cadre de vie des Africains”.

Les technologies innovantes accélèrent le développement du monde numérique, apportent de nouvelles idées, de nouveaux modèles et de nouvelles pratiques à toutes les industries, et changent également la façon dont les gens vivent.

Les solutions d’énergie numérique innovantes de Huawei créeront des valeurs non seulement à visée commerciale, mais aussi en faveur du développement durable. Huawei s’engage à construire une Afrique verte et à combler le fossé énergétique.

Grâce à des sites sans carbone, des centres de données sans carbone, des solutions photovoltaïques intelligentes, nous construirons ensemble une Afrique verte, connectée et intelligente.