Energie renouvelables: MASEN participe à la 11e édition du World Future Energy Summit à Abu Dhabi

mercredi, 10 janvier, 2018 à 18:02

Rabat – L’Agence marocaine des énergies renouvelables (MASEN) participe à la 11e édition du World Future Energy Summit (WFES), l’un des plus grands salons internationaux consacré aux énergies renouvelables, qui se tiendra du 15 au 18 courant à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.

Cet événement sera l’occasion pour MASEN de faire le point sur les principaux défis du secteur, rappeler ses ambitions de développement des énergies renouvelables dans la région MENA et affiner sa vision du marché et de son évolution, tout en renforçant ses liens avec les acteurs-clés des énergies renouvelables au niveau mondial, indique l’Agence dans un communiqué.

MASEN sera présente au WFES à travers un pavillon dans le Hall 5 (stand n° 5421), aux côtés de sa filiale Alsolen (détenue à 50% par Masen). Alsolen développe et commercialise des centrales solaires thermiques à miroirs de Fresnel, dotées de systèmes novateurs qui intègrent le stockage thermique.

L’Agence organisera à cette occasion le 16 janvier à 8h45 un petit déjeuner sur le rôle du rapport coût-efficacité des technologies de stockage de l’énergie dans la planification des futurs besoins en énergie durant lequel le conseiller du Président de MASEN, Tarik Hamane, reviendra sur les impacts de la réduction des coûts de stockage sur les prévisions de demande d’électricité et les stratégies d’approvisionnement, fait savoir le communiqué.

Le pavillon de MASEN abritera aussi le même jour à 15h20 une conférence sur le thème “Atteindre les objectifs d’énergies renouvelables en Afrique du Nord” en présence de Obaid Amrane, membre du Directoire de MASEN, qui fera le point sur les projets, les échéances et les objectifs des stratégies énergétiques d’Algérie, du Maroc, de Tunisie et d’Egypte, ayant tous adopté des stratégies ambitieuses pour le développement des énergies renouvelables, ajoute-t-on.

Le salon sera également l’occasion pour MASEN de présenter la dynamique de développement de ses projets solaires, éoliens et hydrauliques et de promouvoir son modèle unique de développement durable par les énergies renouvelables, ancré au Maroc et ouvert à l’international.

La présence de MASEN au WFES lui permettra aussi de sonder le marché mondial du photovoltaïque et rencontrer ses principaux opérateurs mondiaux, dans la perspective du lancement prochain de la deuxième phase du projet Noor PV, souligne le communiqué.

Le WFES est le plus grand événement dédié aux acteurs des énergies renouvelables dans la région MENA et l’un des plus importants dans le monde avec 175 pays représentés, 639 entreprises et plus de 30 000 participants, parmi lesquels des représentants de gouvernements, des institutionnels, des entrepreneurs et des leaders d’opinion.

Désormais un rendez-vous international incontournable pour les opérateurs et décideurs du secteur, le WFES est un espace de networking et d’affaires offrant également une vitrine pour les dernières tendances et innovations en matière d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de technologies propres.