Énergies renouvelables: le Maroc se positionne en leader mondial (PCNS)

dimanche, 8 janvier, 2023 à 20:45

Casablanca – Le Maroc, grâce à sa politique volontariste, a réalisé des projets importants en énergies renouvelables solaire et éolienne qui lui ont permis un positionnement de leader mondial dans ce secteur, souligne un policy brief du Policy Center for the New South (PCNS).