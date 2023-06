Entrepreneuriat vert et innovation au Maroc : appel à candidature pour la participation au Programme SEED Replicator

lundi, 12 juin, 2023 à 18:23

Casablanca – Le projet, “Promouvoir l’entrepreneuriat vert : Renforcer l’innovation et la création d’emplois pour une économie plus durable et inclusive au Maroc”, marque le retour de SEED au Maroc et a pour objectif de favoriser l’innovation et les opportunités d’emploi dans un cadre économique durable et inclusif.

“SEED est de retour au Maroc pour y mener son nouveau projet visant à renforcer l’innovation et la création d’emplois en vue de promouvoir et développer une économie durable et inclusive, à travers le renforcement de l’entrepreneuriat vert. Les entrepreneurs marocains sont ainsi invités à participer au Programme SEED Replicator, qui offre une opportunité unique d’incubation et de soutien personnalisé”, indique un communiqué de SEED.

En effet, suite au lancement officiel de son nouveau projet au Maroc, SEED, le partenariat global pour le développement durable et l’économie circulaire, renforce sa collaboration avec le Gouvernement de Flandres pour stimuler la croissance d’entreprises durables au Maroc”, souligne le communiqué.

Dans le cadre de ce nouveau projet, les jeunes entrepreneurs et startups éco-inclusifs sont invités à soumettre leur candidature pour le Programme SEED Replicator au Maroc. Il s’agit d’une opportunité privilégiée pour les entrepreneurs passionnés et visionnaires souhaitant collaborer avec des entreprises confirmées qui ont efficacement appliqué dans différentes régions des business models éco-inclusifs.

En se focalisant sur un accompagnement personnalisé et des ateliers engageants, le programme se propose de doter les participants des moyens nécessaires pour cultiver et faire progresser des entreprises durables et à fort impact, tout en libérant leur plein potentiel au service d’un changement significatif dans le paysage entrepreneurial marocain.

Les candidats retenus profiteront d’une période d’incubation complète qui s’étendra sur deux jours et demi consacrés à des ateliers interactifs. Ils bénéficieront de conseils d’experts, d’un soutien personnalisé et feront partie d’un réseau d’organisations animées par les mêmes objectifs et les mêmes valeurs.

Les ateliers se dérouleront dans trois villes marocaines : Casablanca, Oujda et Agadir, du 28 au 30 juillet. Parmi les secteurs ciblés par cette initiative figurent l’économie circulaire, l’innovation agricole, les solutions technologiques pour les ménages, la gestion des déchets, ainsi que l’accès à l’eau et à l’hygiène. Les entrepreneurs intéressés sont invités à soumettre leur candidature en remplissant le formulaire disponible sur https://seeds.uno/MarocReplicator avant la date limite du 5 juillet 2023.

Cette initiative s’appuie sur une collaboration fructueuse entre le gouvernement flamand et SEED, qui ont déjà collaboré à des projets similaires au Botswana, au Malawi et en Zambie. En se fondant sur des expériences et des réussites pertinentes, et en adoptant une approche régionale pour encourager la création d’emplois verts et inclusifs, le nouveau projet a pour objectif de libérer le potentiel entrepreneurial du Maroc.

“Le lancement du programme Replicator au Maroc marque une étape importante pour SEED. En faisant profiter les jeunes entrepreneurs de modèles d’entreprise éco-inclusifs bien établis, nous visons à favoriser un écosystème propice à l’entrepreneuriat vert et à l’innovation dans le pays”, a déclaré Arab Hoballah, Directeur Exécutif de SEED.

“C’est en joignant nos forces que nous pourrons conduire un changement positif et contribuer à la création d’une économie plus inclusive et plus durable”, a-t-il ajouté, cité par le communiqué.