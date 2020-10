Entreprises/Covid-19: Remise des majorations de retard, astreintes et frais de recouvrement des créances de juin et antérieures

vendredi, 9 octobre, 2020 à 10:24

Casablanca – Les entreprises, impactées par la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) et remplissant les conditions énoncées dans le décret n°2.20.331, peuvent, depuis le 25 septembre dernier, bénéficier, en application de la décision ministérielle conjointe n°004/2020, d’une remise totale des majorations de retard, astreintes et frais de recouvrement relatifs aux créances concernant la période juin 2020 et antérieures, indique la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).